400 подписа с искане за оставката на кмета на Благоевград Методи Байкушев бяха внесени в Общинския съвет. Гражданската инициатива бе представена от адвокат Албина Анева, която заяви: „400 подписа са 400 граждански позиции, които заслужават да бъдат чути и да получат отговор!“

Недоволството на гражданите е свързано с премахването на дървета, намаляването на зелените площи и според инициаторите – недостатъчната прозрачност при управлението и разходването на публичните средства.

В подписката се настоява за прекратяване на необоснованото премахване на дървета в Благоевград, предоставяне на ясна информация за решенията, засягащи градската среда, както и по-голяма отчетност при използването на общинските средства.

Инициаторите поставят въпроса за отговорността на кмета и общинската администрация за предприетите управленски действия. Според изложените мотиви гражданите имат право да получават публични отговори по въпроси, които засягат облика на града, зелената система и финансовите решения на общината.

Подписката е част от гражданска инициатива, започнала през октомври, насочена към защита на зелените площи и настояване за по-голяма прозрачност в работата на местната власт. С нея се отправя и призив към жителите на Благоевград да подкрепят искането за оставка на Методи Байкушев.

Предстои да стане ясно каква ще бъде реакцията на кмета и общинската администрация по поставените въпроси и искането за оттегляне от поста.