АПИ съветва шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия

От събота следобед при снежна покривка над 15 см временно ще се спира трафикът за обработка на настилките

По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център от утре – 28 ноември (събота), след 14 ч., е създадена готовност при натрупване на снежна покривка над 15 см временно да се спира движението на тежкотоварни и лекотоварни, а при необходимост и на леки автомобили, с цел почистване и обработка на настилките.

Пътните служби следят метеорологичната обстановка и имат ресурс да предприемат необходимите действия за третиране на трасетата, особено във високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури нормалното придвижване. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно. Призоваваме водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна. Блокирането на движението от коли, които не са подготвени за зимния сезон, затруднява пътуването на всички останали и работата на снегопочистващата техника. Добре е пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като в тях се подава своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение.