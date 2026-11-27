НИМХ обяви оранжев код за значителни валежи от дъжд в област Благоевград за утре, 28 ноември. Предупреждението е от втора степен и сигнализира за потенциално опасни метеорологични условия.

През следващото денонощие времето в страната ще бъде облачно, ветровито и с валежи. През нощта ще вали дъжд в цялата страна, като на много места количествата ще бъдат значителни. В югоизточните райони се очаква и гръмотевична дейност.

През деня вятърът ще се усили, носейки със себе си студен въздух. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Силният вятър ще създава условия за виелици и навявания. В останалите части на страната валежите ще продължат като дъжд, като в южните райони се очакват значителни количества.

Температурите ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, но с нахлуването на студения въздух бързо ще се понижават.

Заради очакваните валежи, снеговалежи и силен вятър жителите и гостите на област Благоевград трябва да бъдат особено внимателни при пътуване, най-вече в планинските райони. Шофьорите трябва да се подготвят за зимни условия и да следят актуалната метеорологична и пътна информация.