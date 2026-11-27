С тържествен водосвет, отслужен от Неврокопския митрополит Серафим, бе отбелязана 113-ата годишнина от основаването на съдебната институция в Благоевград.

В рамките на събитието председателят на Окръжен съд – Благоевград, съдия Петър Узунов, отправи официално приветствие към съдиите и съдебните служители. Той подчерта значимата роля на институцията в региона, отговорността ѝ за утвърждаването на върховенството на закона, както и приноса на магистратите и служителите за авторитета на съдебната власт.

Сред официалните гости на честването бяха Емилия Василева и Светлана Калинова – новоизбрани членове на Висшия съдебен съвет и съдии във Върховния касационен съд, Веселка Златева-Кожухарова – новоизбран член на ВСС и председател на Административен съд – Пазарджик, Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник, както и Бистра Николова – заместник-председател на Апелативен съд – София и председател на Търговската колегия.

По повод празника в Окръжен съд – Благоевград са получени поздравителни адреси от министъра на правосъдието, изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд, представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Апелативен съд – София и председателя на Общински съвет – Благоевград.

Честването бе съпътствано и от изложба, подредена в Съдебната палата в Благоевград. Експозицията представя творческите таланти на служителите от Окръжния съд и показва една по-различна страна на професионалната общност – тази на хората с артистични интереси и творчески способности.