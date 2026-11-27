Три детски градини в Благоевград ще работят в периода от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително, за да осигурят грижа за децата на родители, които няма да почиват по време на коледните и новогодишните празници. Решението е на Общински съвет – Благоевград.

Мярката е съобразена с отчетената през последните години ниска посещаемост на детските заведения в празничните дни. Данните показват сериозно разминаване между предварително заявените и реално присъствалите деца.

През 2024 г. на 31 декември от 265 заявени деца в детските градини в общината са посещавали едва 28. Година по-късно, при въведен режим на дежурни детски градини, от 77 заявени деца са били на място 30 на 29 декември и 26 на 30 декември.

Ограничаването на работещите детски заведения до три през празничния период цели и по-ефективно използване на общинските средства. При ниска посещаемост поддържането на всички сгради води до допълнителни разходи за отопление, топла вода, храна и персонал. Освободеният ресурс може да бъде вложен в ремонти, обновяване на обзавеждането и закупуване на играчки и учебни материали.

Дежурните детски градини ще работят с обичайното си работно време и ще разполагат с необходимия педагогически, непедагогически и медицински персонал. Заявления за посещение през празничния период ще се приемат до 4 декември 2026 г.

През коледните и новогодишните празници дежурни ще бъдат:

ДГ №3 „Детелини“ на ул. „Катина и Никола Хайдучкови“ №62;

ДГ №6 „Щастливо детство“ на ул. „Свобода“ №8;

ДГ „Детски свят“ на ул. „Марица“ №6.