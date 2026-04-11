В югозападните райони на страната ще превалява дъжд, в планините – сняг

Днес на много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг, а в Източна България ще има и гръмотевична дейност. Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, в София – около 12°, по Черноморието от 9° до 11°.

Ще духа умерен северозападен, в източните райони – югоизточен вятър.

В планините ще духа временно силен вятър от запад-северозапад. И там ще вали, като границата между дъжд и сняг ще остане на около 1500 метра.

Ветровито, с валежи от дъжд, на места интензивни, ще бъде утре на Британските острови, в страните от Западна Европа, както и на Пиренейския полуостров. В западната половина на Великобритания и в Норвегия, ще вали дъжд и сняг.

Валежи ще има и на Балканите, но предимно слаби и главно в централните и източните части от полуострова.

У нас, в неделя ще има променлива облачност и само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

В понеделник вероятността за валежи е малка, а във вторник ще превалява в Северна България. В сряда изолирани и слаби валежи ще вали на места в Западна и Централна България.

Минималните температури в близките дни ще се повишават, а максималните в повечето райони ще бъдат от 12 ° до 17°.