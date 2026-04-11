Нормално е движението на автомобили на граничните пунктове в страната

Нормално е движението през граничните контролно-пропускателни пунктове в страната, съобщава Главна дирекция “Гранична полиция” на сайта си. Информацията е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи в Румъния. На 09.04.26 г. от 14:15 ч. бе променена временната организация за пропускане на трафика по Дунав мост (Русе – Гюргево) като движението ще бъде в двете посоки. На 14 април, вторник, към 08:00 ч. регулирането на Дунав мост ще се възстанови.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. През граничните преходи “Рудозем”, “Златоград”, “Маказа” и “Ивайловград” преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи “Кулата”, “Илинден” и “Капитан Петко войвода” преминават преминават леки и товарни автомобили, както и автобуси.

На границата с Турция движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.