Утре за ремонт на фуга временно ще се променя организацията на движение при 26-и км на АМ „Струма“

Утре – 8 август, от 8 ч. до 12 ч. ще се променя организацията на движение в района на моста при 26-и км на АМ „Струма“. В участъка на територията на област Перник ще се извършва авариен ремонт на фугата на съоръжението, като ще се работи поетапно в двете платна за движение.

При изпълнение на дейностите преминаването през отсечката ще бъде както следва:

от 8 ч. до 9:30 ч. ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента в платното за София, като трафикът ще се осъществява в активната лента;

от 9:30 ч. до 11 ч. ще бъде ограничено движението в активната лента в платното за София, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента;

от 11 ч. до 12 ч. ще бъде ограничено преминаването в активната лента в платното за Кулата, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за повишаване безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.