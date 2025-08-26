НачалоНовини
Утре при 85-и км на АМ „Струма“ ще се монтират пътни знаци

Утре – 27 август, между 10 ч. и 14 ч. движението при 85-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград, в област Кюстендил, временно ще се осъществява в активната лента. Промяната в организацията на движение е за монтиране на пътни знаци и поради това ще е ограничено преминаването в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

