Утре движението в участък от път I-I, в района на Симитли и Кресненското дефиле, ще е поетапно в една лента за частични ремонти на настилката

Утре – 18 март, между 8 ч. и 17 ч. движението в отсечка от път I-I Симитли – Кресна, в района на Симитли и Кресненското дефиле, /от 375-и до 385-и км/ ще е поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Целта е повишаване безопасността на движение.

Предвидено е да се работи на участъци като трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.