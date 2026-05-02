Църквата почита Св. цар Борис-Покръстител

Православната църква почита днес паметта на Свети Цар Борис-Михаил Покръстител – Борисовден. Покръстването на българите е процес, който завършва в периода 864-865 година. България приема християнството от Византия, като този акт е предшестван от сключването на дълбок мир между двете държави от цар Борис I и византийския император Михаил. Пратениците на княз Борис I, които отиват в Константинопол, за да сключат мирния договор, са покръстени непосредствено след полагането на клетвените обещания. Заедно с тях в България идва внушителна мисия от византийски духовници, които масово започват да покръстват народa.

Българският владетел приема тайно християнството в началото на 864 година, а заедно с него и името на кръстника си – византийския император Михаил III. Заедно с владетеля са покръстени и много знатни български родове. Кръстили се болярите и целият народ в 865 година. След смъртта на свети братя Кирил и Методий, учениците им намерили прием в България и подпомагали Борис в религиозно-просветната и книжовна дейност.

Обикнал монашеския подвиг, в 889 година цар Борис поставил на престола по-големия си син Владимир и се оттеглил в манастир. Но недоволните боляри подтикнали Владимир да върне езическата религия. Узнал това, Борис се върнал в столицата Плиска и потушил метежа. Владимир бил свален и на негово място бил поставен по-малкият син на Борис – Симеон.

Борис се върнал в манастира на пост и молитва и завършил живота си като монах в 906 година на 2 май. Като покръстител св. цар Борис е наречен “равноапостолен светец”.

Днес имен ден празнуват Борис, Боряна, Борислав, Борил.