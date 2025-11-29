Три детски градини ще бъдат дежурни по време на коледната ваканция в Благоевград

Три детски градини ще бъдат дежурни по време на коледната ваканция от 24.12.2025 до 04.01.2026 г. в Благоевград.

Градините, които ще бъдат дежурни, са ДГ №2 „Света Богородица“ (ж.к. Еленово), ДГ №4 „Роса“ (ул. „Менча Кърничева“ и ДГ „Първи юни“ (ж.к. Струмско).

Целта на въведените промени е за да се осигури грижа за децата на работещите родители, като в същото време се оптимизира използването на публични средства.

Практика показва, че по време на ваканцията голяма част от децата не посещават градините въпреки предварителните заявки.

С нововъведения режим дежурните градини ще работят с обичайното си работно време и ще приемат само децата, чиито родители подадат заявления до 12.12.2025 г. ноември.