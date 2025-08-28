НачалоБългария
Тол таксите поскъпват 1 септември

By Екип Blagoevgrad.EU
Националното тол управление припомня, че от 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

