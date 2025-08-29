Църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител

Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител – на този ден е отсечена главата на светеца. Това е вторият летен празник на християнския светец, който в народния календар се нарича Секновение поради вярването, че на този ден се сече лятото, секат се денят и нощта – стават равни.

На Секновение водата и времето започват да застудяват, затова никой не бива да се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост. По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена консумацията на червено вино, на червени плодове и зеленчуци.

В чисто християнски план празникът носи идеята за цикличността, защото с останалите два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система – раждане (Еньовден – 24 юни), кръщаване (Ивановден – 7 януари), и смърт (отсичане на главата му – 29 август).

Евангелието пише, че когато Йоан станал на 30 години, Бог му заповядал да проповядва, че вече се е родил неговият син Христос, който скоро сам ще започне да учи хората. И започнал Йоан да говори на хората, затова го нарекли и Предтеча, понеже вървял преди Христос и разказвал за него.

Йоан кръстил в река Йордан много хора, които се разкаяли и приемайки кръщението, Господ им простил извършеното. Когато Христос дошъл при Йоан, Предтечата му се подчинил, и кръстил и него във водите на река Йордан. Той продължил и след това да проповядва учението на Исус.

Главата на Йоан Кръстител била отсечена в Юдея от стражите на цар Ирод. Така страшно и безсмислено се прекъснал животът на най-близкия другар и съмишленик на Христос.