Тестват сирените за ранно предупреждение

На 1 октомври,сряда, в 11:00 часа, ще бъдат бъде направен тест на Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от МВР. Те ще бъдат задействани в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общини на територията на областите Перник, Видин и Ямбол, както и в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Ще прозвучат сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация.

Системата BG-ALERT ще изпрати и тестово съобщение до мобилните телефони в цялата страна (на български и английски). За да го получите, трябва да е активиран каналът „Тестови сигнали“ в настройките на устройството.

Тестовете на системата се провеждат два пъти годишно – в първия работен ден на април и октомври. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите.