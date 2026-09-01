Спешен сигнал за водна криза в с. Слатино – близо седмица без вода във високите части и критично ниско ниво на резервоара

Уважаеми госпожи и господа,

Приложено изпращам жалба и сигнал относно продължаващата и задълбочаваща се криза с водоснабдяването в с. Слатино, община Бобошево.

Към 01.09.2026 г. високите части на селото практически са без вода близо седмица, като към момента няма видима перспектива нормалното водоснабдяване да бъде възстановено. След спиране на водоподаването около 22:00 ч. на 31.08.2026 г., на 01.09.2026 г. в резервоара на селото има едва около 30 см вода – количество, което не е достатъчно да осигури нормално водоснабдяване дори на ниските части на селото.

Сигналът поставя и въпросите за организацията и контрола на режима, липсата на алтернативно водоснабдяване с водоноски, разпределението на ограничените водни количества, критичното състояние на резервоара и произтичащите санитарно-хигиенни и противопожарни рискове.

Проблемът не е нов и е предмет на множество сигнали и институционална кореспонденция през последните години. В приложената жалба са посочени и предходни действия и предложения, включително нереализираното през 2025 г. предложение, свързано с хидроложко проучване и възможност за допълнителен сондаж за с. Слатино.

Моля всички адресирани институции да предприемат действия в рамките на своите правомощия, а кметът на кметство Слатино и кметът на община Бобошево да предприемат необходимите спешни мерки за защита на населението и да бъде извършена оценка на създалата се обстановка.

Моля жалбата да бъде официално регистрирана и да бъда уведомен за входящия номер и предприетите действия.

Медиите са включени в настоящата кореспонденция предвид значимия обществен интерес и продължителността на проблема.

С уважение,

Христо Крачунов