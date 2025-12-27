НачалоБългария
Силни ветрове в края на тази седмица и леден период около Нова година

Съботата ще е с ниска облачност и понижена видимост преди обяд. Денят след това ще е преобладаващо слънчев. Най-късно облаците ще се разкъсат в източните райони. Ще духат умерени ветрове от запад-северозапад. Призори температурите ще са от минус 3 до плюс 3 градуса. В топлите часове – между 0 и 5.

По планините облачността ще е динамична, с разкъсвания, но без валежи. След последния снеговалеж на връх Ботев има около 80 сантиметра сняг, на Мургаш и Черни връх – около 30. Ще духат силни ветрове от запад-северозапад. В топлата част от денонощието термометрите по върховете ще се колебаят около минус 3 – минус 4 градуса, в ниския планински пояс – около нулата и малко под тази граница.

В неделя ще премине студен фронт с усилване на вятъра. Поривите ще са най-силни в Западна и Северна България, както и по южните склонове на Стара планина. Ще превали сняг в Стара планина, тук-там из Предбалкана и в Североизтока, дъжд – край морето, предава Нова телевизия.

Новогодишната седмица ще започне със слънчево време. Повече облаци с потенциал за локални снеговалежи има в самото начало на 2026 година, когато ще е ледено студено. Температури в ранните часове до минус 10 градуса, през деня – от 0 до 5.

