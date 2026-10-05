Сигнал за бомба в поликлиниката в Благоевград, пациенти и служители са евакуирани

Сигнал за поставено взривно устройство е подаден тази сутрин в МБАЛ – Благоевград. Заради заплахата пациентите и служителите в поликлиниката и административната част на лечебното заведение са били евакуирани.

Сигналът е подаден около 9:19 часа, след което на място са пристигнали екипи на полицията. Предприети са необходимите действия за обезопасяване на сградата и е започнала проверка за наличие на взривно устройство.

Евакуацията е извършена като превантивна мярка. Към момента няма данни за пострадали хора.

Случаят е част от серия сигнали за бомбени заплахи, подадени към различни институции в страната. Органите на реда изясняват обстоятелствата около заплахата и нейния автор.

Очаква се след приключване на проверката да стане ясно дали в сградата е открито взривно устройство и кога работата на лечебното заведение ще бъде възстановена в нормален режим.