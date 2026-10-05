„Пътна полиция“ засилва контрола срещу разсеяното шофиране

В периода 5–11 октомври 2026 г. „Пътна полиция“ се включва в международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“, насочена към предотвратяване на разсеяното шофиране и повишаване на вниманието на водачите по време на движение.

Акцентът на кампанията е поставен върху един от сериозните рискови фактори за възникване на пътнотранспортни произшествия – отвличането на вниманието на водачите от пътната обстановка. Особено внимание ще бъде обърнато на използването на мобилни телефони и други електронни устройства зад волана.

Изпращането или четенето на съобщения, провеждането на разговори, използването на приложения и други действия, които отклоняват вниманието, могат да попречат на водача да възприеме навреме промените на пътя и да реагира адекватно при възникване на опасност.

В рамките на инициативата „Пътна полиция“ ще засили контрола за спазване на правилата за движение. Служителите ще следят и за нарушения, свързани с разсеяното управление и неправомерното използване на мобилни устройства от водачите.

Един поглед към телефона може да има сериозни последици

От „Пътна полиция“ напомнят, че вниманието на водача трябва да бъде насочено към пътя, а не към телефона. Дори краткото отклоняване на погледа или мисълта от пътната обстановка може да доведе до сериозни последици.

Докато водачът чете съобщение, избира музика, използва приложение или води разговор, ситуацията на пътя може да се промени за части от секундата. Именно затова концентрацията зад волана е от решаващо значение за безопасността както на самия водач, така и на всички останали участници в движението.

Посланието на кампанията е ясно: Не се разсейвайте! Оставете телефона настрана, не използвайте електронни устройства по време на управление и се концентрирайте изцяло върху пътя.

Един поглед към телефона може да струва човешки живот.