Шоково поскъпване на таксите за обучение в Югозападния университет „Неофит Рилски“

Студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград са изправени пред шоково увеличение на таксите за платено обучение през учебната 2025/2026 година. В някои специалности ръстът достига над 2000 лв. годишно, което предизвика силно напрежение в академичната общност.

Ръстът не е по решение на ръководството на ЮЗУ, а е резултат от промени в Закона за висшето образование. От 1 август висшите училища са задължени да събират такси, които не могат да бъдат по-ниски от държавната субсидия плюс таксата на студентите, приети по държавна поръчка.

Дори след наложеното 40% намаление заради обществен натиск, новите такси остават стряскащи:

Педагогика – 2777 лв.

Филология – 2973 лв.

Психология – 2992 лв.

Икономика – 1858 лв.

Математика – 3266 лв.

Право – 3012 лв.

Спорт – 5868 лв.

Здравни грижи – 5711 лв.

Музикално и танцово изкуство – 6728 лв.

Театрално и филмово изкуство – 6004 лв. за първи курс, като за горните курсове сумите достигат до 7510 лв.

„Шок“, „Недостъпно“, „Кой ще може да учи вече?“ – това са част от коментарите на родители и студенти в социалните мрежи. Мнозина предупреждават, че високите такси ще изгонят младежите в чужбина или изцяло ще ги откажат от висше образование.

Ректорите на университети в цялата страна също се обявиха против новата методика. От Съвета на ректорите предупредиха, че българското висше образование се превръща в лукс.

За студентите, приети преди учебната 2025/2026 г., таксите остават същите. Освен това, тези, които вече са платили преди официалната заповед от 21 август, могат да доплатят или да получат разликата обратно до 30 октомври.

Въпреки облекченията, поскъпването е факт. В някои специалности цените вече се доближават до тези в частни университети. За мнозина това е непосилен товар, който превръща българското висше образование в привилегия, а не право.

Вижте пълния списък на таксите за учебната 2025/2026 година тук.