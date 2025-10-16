Шофьорите да се движат с повишено внимание при 159-и км на АМ „Струма“ в посока София

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание при 159-и км на АМ „Струма“, в посока София, тъй като трафикът ще преминава само в една лента. От утре – 17 октомври, поради недоброто състояние на дилатационна фуга на съоръжението в участъка в област Благоевград и за подготовка на ремонта ѝ поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в свободната лентата, при ограничение на скоростта до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.