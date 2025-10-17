Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 16.10.2025 г. в с. Крънджилица, общ. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич са проведени действия по линия на противодействие на отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества, в хода на които на различни места в необитаема къща са открити пластмасов бидон, съдържащ около 2,200 килограма сух канабис и положена да се суши около 1,500 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис. В същото село е проверено и жилище, обитавано от 47-годишен мъж от с. Първомай, където е намерен пластмасов бидон, съдържащ около 4,340 килограма суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. 47-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

От криминалисти при ОДМВР-Благоевград, на 16.10.2025 г. е проверено жилище в с. Горно Българчево, общ. Благоевград, обитавано от 39-годишен благоевградчанин. От органите на реда е установено огнестрелно ловно оръжие, за което не са предоставени необходимите документи за притежание и съхранение. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове вчера в РУ-Разлог е получено съобщение, че е счупен един от прозорците на къща в местността „Дебоковец“, землище на с. Долно Драглище. От пристигналите на място полицейски служители не са констатирани проникване в жилището и липси. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 22:02 часа на 16.10.2025 г. на ул. „Вардар“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Форд Торнео“, като в хода на извършената проверка е установено с техническо средство, че 29-годишният му водач от гр. Благоевград шофира след употреба на наркотично вещество. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 17.10.2025 г. около 02:00 часа на ул. „Глазне“ в гр. Банско е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 39-годишен мъж от гр. Дулово. С техническо средство от органите на реда е установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,66 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.