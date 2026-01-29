Съдът потвърди мярката за неотклонение “домашен арест” спрямо обвиняем за кражба от сградата на Драматичния театър в Благоевград

Окръжен съд-Благоевград потвърди мярката за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняем за кражба от сградата на Драматичния театър в Благоевград

Съдебният състав прие, че събраните по делото доказателства обосновават наличие на обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъпната дейност, за която му е повдигнато обвинение. Сред доказателствата са свидетелски показания, подкрепени от писмени доказателствени източници, протоколи за оглед на местопроизшествие, веществени доказателства, протокол за доброволно предаване, както и изготвени експертизи.

Съдът отчете и данни за недобросъвестност в процесуалното поведение на обвиняемия, което обуславя реална опасност от укриване. По отношение на представените доказателства за влошено здравословно състояние на лицето, съдът прие, че такова е налице, но то не представлява пречка за изпълнението на наложената мярка, която позволява адекватен контрол върху здравословното му състояние.

Предвид липсата на нови обстоятелства, налагащи изменение на мярката, и с оглед целите на чл. 57 от Наказателно-процесуалния кодекс, съдът счете определения в случая „домашен арест“ е правилна, законосъобразна и изпълнявана в разумен срок мярка за неотклонение. В тази връзка обжалваното определение на Районен съд – Благоевград беше потвърдено.

На 21-годишния мъж е повдигнато обвинение за това, че в периода от 13.02.2025 г. до 10:50 часа на 14.02.2025 г., в съучастие и като съизвършител, е отнел чужди движими вещи – 128 кг медна ламарина от козирка на сградата на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград, на стойност около 3 225,60 лв. (1 649,22 евро).