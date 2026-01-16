С картини от Регионалния исторически музей – Благоевград откриха “Сурва” в Перник

С изложба на произведения от безценната колекция на големия български художник Златю Бояджиев, която е притежание на Регионалния исторически музей – Благоевград откриха 60-ото издание на Международния фестивал “Сурва” в Перник. Това участие на Благоевградския музей има особено значение за институцията, тъй като представя пред широка национална и международни публика една от най-ценните музейни колекции.

Показването на произведения от “Мелнишки цикъл” в контекста на утвърдения вече фестивал подчертава ролята на музея като активен пазител и популяризатор на културното наследство и утвърждава мястото му в съвременния културен диалог.