Благоевград отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Заместник областният управител Али Хатип и главният секретар на Областна администрация Благоевград Веска Костадинова-Михалчева участваха в церемонията по полагане на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите за обединението и независимостта на България, намираща се на пл. „Георги Измирлиев“ в областния център.

Празничната програма събра представители на държавната и местната власт, обществени организации, представители на образователни и културни институции, на партии и коалиции, както и граждани.

Присъстващите официални лица и гости на града бяха поздравени за празника от кмета на Община Благоевград Методи Байкушев.

Съединението остава в българската история като блестящ пример за тържеството на една справедлива кауза, извоювана самостоятелно, с обединените сили на княза, правителството, армията, дипломатите и народа.