Голямо количество течности за електронни цигари и пособия за пушенето им откриха митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ на ТД Митница София при проверка на куриерска пратка.

В края на август митническите инспектори селектират за проверка девет колета, изпратени от търговско дружество в Испания до юридическо лице в България. При отварянето на колетите се установява, че кашоните съдържат течности за електронни цигари във флакони с различна вместимост и пълнители за електронни цигари – всички без поставен акцизен бандерол, както и известно количество празни електронни цигари, представляващи устройства за пушене.

Установени са общо 2354 флакони и 40 пълнители с общо 27 786 ml течности за електронни цигари, както и 90 броя устройства за пушене.

Течността за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се смята за тютюнево изделие и съответно за нея се дължи акциз от 0,28 евро на милилитър като в следващите две години (до 2028 г.) се планира да достигне до 0,34 евро за един милилитър. Също така като акцизна стока течността за електронни цигари подлежи на специален режим за транспорт и реализация.

Акцизните стоки са иззети с опис и предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

В последния месец, при друг случай, митнически служители от ТД Митница София разкриха и депо с множество нелегални устройства и 12 920 ml течност за пушене без документи за платен акциз и произход.