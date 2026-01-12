НачалоАктуално
Районна прокуратура – Благоевград протестира мярка за неотклонение „домашен арест“, взета от съда спрямо обвиняем за блудствени действия спрямо малолетно дете

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, протестира мярка за неотклонение „домашен арест“, взета от Районен съд – Петрич спрямо обвиняемия Т.К. по досъдебно производство за извършени блудствени действия спрямо малолетно дете.

Разследването започна с разпити на свидетели, оглед, претърсване и изземване.

Пострадалото 10-годишно момиче е разпитано в специално обособено помещение „Синя стая“.

Налице е обосновано предположение, че 72-годишният Т.К. е извършил престъпление, което е наказуемо с лишаване от свобода.

На този етап от разследването са събрани доказателства за това, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. обвиняемият извършил блудствени действия спрямо малолетно дете.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

