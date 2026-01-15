Първо заседание на Областния координационен център за контрол при въвеждането на еврото се проведе в Благоевград

Днес, 15 януари 2026 г., под ръководството на областния управител на област Благоевград Георги Динев, се проведе първото заседание на Областния координационен център за подпомагане на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото. Центърът ще заседава всяка седмица в четвъртък.

На срещата присъстваха представители на отговорни държавни и местни институции, сред които ТД на НАП, ТП на НОИ, КЗП, Областна пощенска станция, ОД МВР – Благоевград, ТД „Национална сигурност“- Благоевград, ОДБХ- Благоевград, РД „Социално подпомагане“- Благоевград, кметове и представители на общините от областта.

Областният управител Георги Динев докладва събраната информация от страна на Областна администрация Благоевград във връзка с въвеждането на еврото и риска от временно прекъсване или затрудняване на достъпа на населението до основни стоки и услуги, особено в малки населени места, поради затваряне на търговски обекти в периода на двойно обращение. Като до момента на територията на областта няма затворени търговски обекти поради тази причина. Динев представи и информация във връзка с увеличаване на цените през 2026 г. на купоните за хранене за учениците от търговските дружества, предоставящи услугата на територията на областта.

По време на заседанието беше отчетено, че се извършват непрекъснати съвместни проверки от ТД на НАП, КЗП, ОД МВР- Благоевград, както и от ОДБХ. От страна на ОД МВР- Благоевград е осигурено засилено полицейско присъствие в банкови и пощенски клонове с цел гарантиране на обществения ред. На 09.01. в РУ- Сандански е получен сигнал за това, че три лица са платили с фалшива банкнота от 50 евро в кафе-аперитив в града. Своевременно е реагирано на сигнала и трите лица са установени.

Пощенските пунктове в областта функционират нормално при изплащането на пенсии и обмяната на левове в евро. Единственият подаден сигнал за липса на банкноти в евро за обмяна е в пощенската станция в с. Полето, община Симитли.

Кметовете на Община Симитли Апостол Апостолов и на Община Разлог Красимир Герчев посочиха, че хората са подготвени и се справят нормално в периода на двойно обращение, указанията за връщане на рестото в евро също се спазват, а констатирани нарушения във връзка с промяна на валутата няма.

Обсъдени бяха сигнали и жалби, постъпили в КЗП, като увеличение таксата на кабелните оператори, които са в процес на проучване, и сигнали за увеличение на цените на услуги, подадени към ТД НАП-Благоевград, по които също се работи.

Областният управител Георги Динев подчерта, че въвеждането на еврото в област Благоевград протича в контролирана и спокойна обстановка, като институциите работят в тясна координация с цел недопускане на спекула, необосновано повишаване на цените и затрудняване достъпа на гражданите до основни услуги. Динев посочи, че ще се осъществява постоянен мониторинг и контрол при въвеждането на еврото в областта, а при установяване на нарушения ще се реагира незабавно чрез компетентните институции.