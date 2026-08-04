Българското правителство и природозащитните организации представиха съвместен доклад до Бернската конвенция за напредъка по АМ „Струма“ в Кресненското дефиле

Министерството на околната среда и водите и Коалиция от природозащитници „Да спасим Кресненското дефиле“ внесоха съвместен доклад до Постоянния комитет на Бернската конвенция относно изпълнението на препоръките по проекта за автомагистрала „Струма“ в района на Кресненското дефиле. Докладът е важна стъпка напред, тъй като правителството и природозащитните организации представят обща оценка за постигнатия напредък и следващите необходими действия.

Докладът отчита продължаването на конструктивния диалог между държавните институции и неправителствените организации, както и постигнатия консенсус по ключови технически и екологични въпроси. В него са представени резултатите от работата на съвместната експертна работна група (създадена съгласно препоръка на Бернската конвенция и работеща на принципа на консенсуса), развитието на техническите проекти и подготовката за следващите етапи от реализацията на проекта.

Особено важно е, че вече е изготвен техническият проект на източното платно на автомагистралата, а за западното платно е разработено техническо решение и предварителен екологичен анализ. Според общата експертна оценка на участниците в работната група двете платна са разработени като единна интегрирана система, разположена непосредствено едно до друго, с общи съоръжения за преминаване на диви животни и мерки за намаляване на въздействието върху околната среда. В резултат строителният отпечатък е значително намален спрямо предходните решения, а прякото засягане на защитените местообитания може да бъде сведено под 1% от площта им, като проектът съответства на препоръките на Бернската конвенция и изискванията за опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.

Докладът показва, че вече е налице необходимата техническа и експертна подготовка за започване на нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) върху актуализираното инвестиционно предложение. Консенсусно е уточнен и най-подходящия вид на тази процедура – изменение на проекта от 2017 г. Провеждането на тази процедура в най-кратки срокове е ключово условие за избягване на допълнително забавяне при изграждането както на източното, така и на западното платно на автомагистралата.

Авторите на доклада подчертават, че своевременното стартиране на новия ОВОС ще позволи проектът да продължи без излишни административни забавяния и ще създаде условия за едновременното реализиране на транспортните и природозащитните цели.

Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“ счита, че при бързо провеждане на необходимите процедури остава напълно реалистично изграждането и въвеждането в експлоатация на двете платна на автомагистрала „Струма“ извън Кресненското дефиле да бъде завършено до края на 2031 г. – каквото е изискването на регламента на Европейския съюз за транс-европейската транспортна мрежа. Това би позволило България едновременно да изпълни своя стратегически транспортен проект, да гарантира безопасността на движението по международния коридор и да осигури дългосрочното опазване на едно от най-ценните природни места в Европа.

След повече от две десетилетия на спорове и противопоставяне, България има реалната възможност да покаже, че чрез диалог и демократични процедури, спазване на закона, научни доказателства и добро инженерно планиране е възможно да бъдат постигнати едновременно безопасен и качествен европейски транзитен път и ефективно опазване на едно от най-ценните природни места в Европа.