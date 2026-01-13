НачалоНовини
Продължава усвояването на изгорялата при пожара в Пирин дървесина

Въпреки студеното време и неблагоприятните теренни условия, проверка на ЮЗДП в района на ДГС Сандански, ДГС Струмяни и ДГС Кресна установи, че усвояването на дървесината, повредена при пожара от лятото, продължава. Лесовъдите и дърводобивните фирми полагат усилия това да стане бързо като дърводобивът се извършва с помощта на техника – Харвестъри, Форвардери и трактори – както и с животинска сила там, където местата са труднодостъпни.
За съжаление части от насажденията, засегнати низово от пожара или в близост до опожарена гора, които бяха предвидени да се изчака със започване на сеч, с оглед възможното им оцеляване, показват признаци на съхнене и за тях ще се наложи допълнителна инвентаризация.
Там, където гората няма да може да се възстанови сама, ще започне залесяване.
