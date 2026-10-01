Кулинарният ритъм на Благоевград с новата кампания на Wolt

Платформата за местна търговия разкрива кога и какво поръчва Благоевград и предлага до 60% отстъпка* от избрани местни заведения

Обяд между лекции или вечеря с приятели след дълъг ден – в Благоевград добрата храна има място и в най-натоварения график. Водещата платформа за местна търговия Wolt следва този ритъм с нова кампания в града, включваща отстъпки до 60% за избрани предложения от ресторанти партньори.* Офертите са достъпни за жителите, студентите и гостите на Благоевград, само с няколко клика през приложението на Wolt.

Сред участниците в кампанията са популярните местни заведения „Кюшето est.2020“, ресторант AmiZADE, Noar Bar & Dinner, The White, пицария RoccA, Pizzeria Margarita, пицария „Наполи“ и Rocca Burger. Офертите ще са налични през октомври в специална секция на приложението. Освен тях, потребителите могат да открият предложения от вериги като Hesburger, Aladin Foods и Grab & Go, както и специални категории – стоки за дома, козметика, продукти за домашни любимци, цветя и други.

„В Благоевград има много любими заведения и нашата роля е да направим така, че повече хора да ги открият. С тази кампания местният бизнес ни гласува доверие, а за потребителите осигуряваме най-ценното, което можем да доставим – време за важните неща“, казва Ивайло Нецов, Country Lead на Wolt България.

Сряда и четвъртък са новият уикенд в Благоевград

Wolt работи в Благоевград от ноември миналата година и вече има интересни данни за потребителските навици. Докато в повечето български градове поръчките достигат своя връх в петък и събота вечер, в Благоевград е различно – най-активните дни са сряда и четвъртък – ритъм, който се среща там, където студентската общност определя тона на седмицата.

Пиковете в рамките на деня са два: обедният между 12:00 и 15:00 ч. и вечерният между 19:00 и 20:00 ч. – между лекции, работа и вечери с приятели. А в чинията най-често се озовават бургер, пица, пържени картофи, салата или паста.

Тази есен Wolt се включи активно в студентския живот и с подкрепа за бизнес клуба на Американския университет в България. Платформата осигури храна за партито за набиране на нови членове, а студентите създадоха специално видео за платформата като част от партньорството. Така към ежедневното удобство на доставките се добави и подкрепа за срещите и инициативите на студентската общност.

Предимства, които правят реална разлика

Част от функционалностите на платформата са особено подходящи за град с толкова специфичен ритъм. Потребителите могат да комбинират продукти от няколко търговци в една доставка, да планират поръчки за конкретен ден и час или да правят групови поръчки – отлични решения за споделени квартири, студентски общежития или офиси.

Доставките в Благоевград се извършват ежедневно от 09:00 до 23:00 ч., до адреси в жилищни квартали, офиси и учреждения, университетски кампуси, както и до обществени пространства като паркове и събитийни локации.

Едно добро начало

Регистриралите се за първи път могат да използват промокод FIRST50 – 50% отстъпка за всяка от първите три поръчки, с максимална отстъпка от 8 евро на поръчка и минимална стойност на поръчката от 12 евро, както и безплатна доставка в рамките на 14 дни от регистрацията.

Плащането може да се извършва с карта или в брой при доставка. Приложението Wolt е достъпно за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта на www.wolt.com. Потребителите имат възможност да се възползват и от Wolt+, абонаментната услуга на платформата, която предлага нулеви такси за доставка при отговарящи на условията поръчки и ексклузивни предложения за членовете.

Повече от града в ежедневните планове

За местните заведения кампанията на Wolt е повод да достигнат до повече хора. А за потребителите е напомняне, че изборът в Благоевград отдавна не се изчерпва с това, което е на две пресечки от тях.

*Отстъпките до 60% важат за избрани предложения на участващите ресторанти за ограничен период. Актуалните предложения и приложимите условия са посочени в приложението Wolt.