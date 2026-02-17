„Прилепно приключение“ отвежда децата на Благоевград в света на прилепите

Прилепите все още спят зимния си сън, но екипът на Регионалния исторически музей – Благоевград продължава активно да говори за тяхната изключителна роля в природата и необходимостта от тяхното опазване.

От 2015 година насам музеят ежегодно се включва в инициативата „Международна нощ на прилепите“, като представя по атрактивен и достъпен начин любопитни факти за едни от най-тайнствените и ценни видове бозайници на Земята. В резултат на тази дългогодишна ангажираност бе създадена и театрална постановка, която чрез изкуството разказва за живота на прилепите и тяхното значение за екосистемата.

На 19 февруари от 17:30 часа в заседателната зала на XI Основно училище „Христо Ботев“ – Благоевград ще се състои спектакълът „Прилепно приключение“. В ролите влизат децата от Детско-юношески театър „Щурчо“ към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с ръководител Юлия Дживджорска. Малките актьори ще превъплътят образите на палавото прилепче Дарки и неговите роднини, за да поведат публиката към един непознат, но изключително интересен „прилепен свят“.

Чрез забавна и поучителна история спектакълът представя научни факти за крилатите бозайници – къде се раждат прилепите, как прилепните майки се грижат за своите малки, по какво си приличат и по какво се различават от хората. Зрителите ще проследят и любопитната история на Дарки, който мечтае да стане човек, но в крайна сметка открива защо е важно и достойно да бъдеш прилеп.

Сценарият на постановката е вдъхновен от книжката „Приключенията на прилепа Дарки“, издадена от Сдружение „Зелени Балкани“ – национален координатор на инициативата „Международна нощ на прилепите“, с автор Елена Стоева.

Събитието има за цел не просто да информира, а да изгради трайно отношение към природата и нейните обитатели. Чрез съчетаването на театралното изкуство и научно-популярното съдържание инициативата образова по достъпен и увлекателен начин, провокира любопитството на децата и насърчава емпатия към дивите животни. Представлението вдъхновява младата публика да открива красотата и значението на биологичното разнообразие, като същевременно създава нови „приятели на прилепите“ сред децата и техните семейства. По този начин се изгражда по-осъзнато и отговорно отношение към опазването на природата още от най-ранна възраст.Входът е свободен.