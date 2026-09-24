Пожарната в Благоевград с ново оборудване за борба с горски пожари

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград получи ново специализирано оборудване за работа при пожари и извънредни ситуации.

В рамките на проект за повишаване на готовността на област Благоевград са закупени три преносими помпи за високо налягане с налягане до 26 bar. Оборудването е предназначено за използване при гасене на горски пожари, включително в труднодостъпни терени.

За нуждите на пожарната са предоставени още 120 чифта пожарникарски ръкавици, 98 шланга за високо налягане и 211 комплекта защитно облекло за гасене на пожари.

Оборудването е осигурено с подкрепата на общините Струмяни, Сандански, Симитли и Хаджидимово, които са партньори по проекта.

Дейностите ще продължат с подобряване на техническия капацитет на пожарните служби, осигуряване на специализирана техника и защитни средства, както и с обучения на пожарникари и доброволни формирования.