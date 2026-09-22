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51 новоизбрани съдебни заседатели положиха клетва в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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51 новоизбрани съдебни заседатели положиха клетва на официална церемония, състояла се в Зала №1 на Съдебната палата. На събитието присъстваха магистрати от Окръжен съд – Благоевград.

Съдебните заседатели се заклеха да спазват Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни и справедливи, да пазят тайната на съвещанието и да допринасят за утвърждаването на престижа на съдебната власт.

Клетвата беше прочетена от най-старшия сред новоизбраните съдебни заседатели – Венета Пехливанова. След ритуала всички присъстващи подписаха клетвените си листове.

През следващите четири години новоизбраните съдебни заседатели ще участват в съдебните състави при разглеждането и решаването на наказателни дела. При постановяването на решенията те имат равен глас със съдията.

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