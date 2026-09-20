Хижа „Македония“ отбелязва 93 години история и традиции

Хижа „Македония“ в Рила ще отбележи 93 години от своето изграждане с традиционен празник, организиран от Туристическо дружество „Айгидик“. Събитието ще се проведе на 26 септември 2026 г. и ще събере планинари, туристи и приятели на хижата.

Празничната програма ще започне с тържествен водосвет от 12:30 часа. Организаторите са подготвили музикална и танцова програма, както и традиционни ястия за гостите.

Историята на хижата започва преди 93 години, когато туристи от Горна Джумая, днешен Благоевград, поставят основите на планинския дом. През годините хижа „Македония“ се утвърждава като едно от познатите места за планински туризъм в Югозападна Рила.

До хижата могат да се достигне по няколко маршрута. От Благоевград пътят до хижа „Бодрост“ е около 28 километра по асфалтов път, след което следва приблизително тричасов преход по маркирана пътека. От местността Бодрост маршрутът през лифта „Бодрост – Картала“ и последващия преход е около четири часа. От Семково преходът е около два часа и половина, а от село Добърско – приблизително четири часа и половина.

С оглед на празника и улесняването на хората с ограничена подвижност, Национален парк „Рила“ ще допусне придвижване с автомобили до кантона в подножието на хижата. За това е необходимо предварително да бъдат предоставени регистрационните номера на автомобилите.

Организаторите канят всички любители на планината да се присъединят към празника и да отбележат заедно 93 години от историята на хижа „Македония“.