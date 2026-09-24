Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение спрямо гражданин на България, издирван в Гърция

Днес, 24.09.2026 г., Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 23-годишния В.М. по преписка, образувана на основание материали, получени от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР.

Сигналът за международно издирване на гражданина на България е с цел арест и предаване на основание Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от Апелативна прокуратура – Тракия, Гърция.

ЕЗА е издадена на основание заповед за арест на следовател в гр. Кавала във връзка с провеждано разследване.

В.М. е издирван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор. То представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс и се наказват с лишаване от свобода.

С постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил В.М. е задържан за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Предстои произнасянето на съда по внесеното от прокуратурата искане.