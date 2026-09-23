За първи път е разкрита цялостна сцена от средновековните стенописи на църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник

Най-големият досега открит фрагмент от средновековната живопис в храма представя сцената „Рождество Богородично“

Ново значимо откритие допълва познанията за средновековната история на Мелник. При подновеното археологическо проучване на църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в историческия квартал „Армения“ за първи път е разкрита цялостна сцена от средновековните стенописи на храма.

Проучването се ръководи от ас. д-р Методи Златков от НАИМ – БАН, а заместник-ръководител е д-р Мария Пашова, археолог от Регионалния исторически музей – Благоевград. Пласт по пласт археолозите разкриват фрагменти от живописната украса на по-ранна средновековна църква, датирана към XIII–XIV век. Новите резултати потвърждават, че този храм е предшествал по-късната възрожденска църква.

Откритият сега фрагмент е най-големият досега разкрит фрагмент от средновековните стенописи в църквата. Според ръководителя на проучването ас. д-р Методи Златков изобразената сцена без съмнение е „Рождество Богородично“. В нея ясно се разпознава Богородица с ореол, представена като бебе.

Новото откритие е част от поредица находки, направени при настоящото археологическо проучване. По-рано археолозите попаднаха на фрагменти от средновековни стенописи, върху които е открит слой човешки кости.

Според специалистите тези фрагменти не са попаднали случайно в олтарното пространство на възрожденския храм. Те принадлежат на по-ранната средновековна църква и впоследствие са били „препогребани“ в пространството на по-късния храм. Старите стенописи вероятно са били възприемани като реликви и свидетелство за древността и святостта на мястото.

Върху тях е открит и слой човешки кости, вероятно свързан с погребения около първата църква. Така археологическите пластове разкриват не само историята на средновековния храм, но и отношението на хората от XIX век към наследството, останало от предишните поколения.

Новите фрагменти, както и откритите през предходни археологически сезони, свидетелстват за работата на опитен средновековен живописец.

Проучването на „Св. Богородица Животворен източник“ продължава до края на септември. Всички открити фрагменти от стенописите предстои да бъдат реставрирани от Ренета Караманова от НАИМ – БАН, след което ще бъдат експонирани в музея в Мелник.

Археологическото проучване се осъществява по проект на НАИМ – БАН в партньорство с Археологически музей – Сандански и Регионален исторически музей – Благоевград, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Археологически музей – Сандански.