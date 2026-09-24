18 години затвор за убийството на мъж в Петрич

Съдът призна за виновен 56-годишния Н.П., обвинен от Окръжна прокуратура – Благоевград за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост – чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115 от НК.

В хода на разследването е установено, че подсъдимият Н.П. няколко години живеел на семейни начала с Д.П. В средата на м. ноември 2024 г. двамата се разделили.

Вечерта на 29.11.2024 г. подсъдимият посетил заведение в гр. Петрич, където консумирал алкохол. Същата вечер, в телефонен разговор, той разбрал от бившата си приятелка и неговия колега Т.Л., че двамата имат връзка. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени взаимни закани, както и от проявена агресия.

Подсъдимият Н.П. отишъл до дома си, взел нож и тръгнал към дома на Т.Л. Пристигайки, той установил там бившата си приятелка. Нахвърлил се върху Т.Л. и му нанесъл силни удари в лицето. Жената се опитала да го спре, но той успял да отбие ударите й.

Схватката между двамата мъже продължила. Подсъдимият нанесъл на Т.Л. множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в областта на лицето и тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което Н.П. си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Т.Л.

Изготвената по делото съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно – порезно нараняване на шията е довело до смъртния изход, като допълнителен фактор са били кръвозагубата и останалите наранявания.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с оглед нанасянето на над 35 удара по тялото на пострадалия, както и факта, че през цялото време той е бил в съзнание, възприемал е случващото се и е изпитвал значителни болки и страдания. Подсъдимият Н.П. е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите. Обстоятелствата са приети от съда като характеризиращи деянието като извършено с особена жестокост.

С присъдата Окръжен съд – Благоевград наложи на Н.П. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години при строг режим на изтърпяване.

Съдебният акт подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.