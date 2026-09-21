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Временно променят движението при село Селище заради смяна на камери

By Екип Blagoevgrad.EU
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На 23 септември /сряда/ за смяна на камери временно ще се променя организацията на движение при 6-и км на път III-106 Благоевград – Станке Лисичково, в района на с. Селище, в област Благоевград.

От 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на предвидените дейности ще се ограничава движението в едната лента, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

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