Временно променят движението при село Селище заради смяна на камери

На 23 септември /сряда/ за смяна на камери временно ще се променя организацията на движение при 6-и км на път III-106 Благоевград – Станке Лисичково, в района на с. Селище, в област Благоевград.

От 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на предвидените дейности ще се ограничава движението в едната лента, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.