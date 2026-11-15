След глобата от 75 млн. евро: Бойкот срещу „Кауфланд“ обединява недоволни потребители

Вълна от недоволство срещу търговската верига „Кауфланд“ се разпространява в социалните мрежи. Потребители организират национален бойкот, който ще продължи от 16 до 22 ноември 2026 г.

Инициативата е под надслов „Не на наглостта! Една седмица без Kaufland!“ и призовава гражданите в цялата страна да не пазаруват в магазините на веригата в продължение на седем дни.

Повод за недоволството са наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкция в размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители, както и последвалите изявления на ръководството на компанията.

Според КЗК нарушенията са свързани с използване на по-силната пазарна позиция на веригата при договарянето с доставчици, включително изискване на намаления на доставните цени в ущърб на производителите.

Напрежението ескалира след публично изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров на 12 ноември. По повод санкцията той предупреди за възможни сериозни икономически последици, като направи сравнение с фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ).

Думите му предизвикаха остра реакция от политици и граждани. От парламентарната трибуна лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова за бойкот на веригата и поиска намеса на прокуратурата.

В социалните мрежи се появиха множество публикации, призоваващи потребителите да подкрепят българските производители и малкия бизнес.

Организаторите призовават потребителите да не посещават магазините на „Кауфланд“ в следния период:

Начало: 16 ноември 2026 г., 07:00 часа.

Край: 22 ноември 2026 г., 22:00 часа.

Обхват: цялата страна.

Основното послание на инициативата е, че потребителите имат право да изразяват позицията си чрез избора къде да харчат парите си.

Организаторите заявяват, че целта е да се защити българското производство и да се покаже, че нито една голяма търговска верига не стои над закона и държавните институции.

Предстои да стане ясно колко българи ще подкрепят инициативата и дали бойкотът ще има реален ефект върху дейността на търговската верига.