Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получено съобщение за това, че между 03:00 часа и 09:30 часа на 10.11.2026 г. е извършена кражба на сумата от около 3 000 евро от жилище, находящо се в ж. к. „Струмско“ в гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

На 11.11.2026 г. около 10:50 часа в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, електрически велосипед, управляван от 22-годишен благоевградчанин е навлязъл в еднопосочна улица и се е блъснал челно в лек автомобил „Опел Комбо“ с 43-годишен водач от града. 22-годишният мъж е пострадал с оток на глезена. На него и на водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 12.11.2026 г. около 01:30 часа на пътя между с. Дрангово и гр. Петрич, лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 26-годишен мъж от гр. Петрич, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е ударил в мантинела и се е преобърнал извън пътното платно. Водачът на автомобила е пострадал с порезна рана в областта на главата и фрактура на шиен прешлен.

В хода на извършена, около 23:35 часа на 11.11.2026 г. на ул. „Миланица“ в гр. Якоруда, проверка на лек автомобил „Мерцедес“, с техническо средство органите на реда установили, че 52-годишният водач на автомобила, който е от гр. Белица шофира с наличие на 1,48 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 11.11.2026 г. до 08:00 часа на 12.11.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 2 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 0 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 0 пожара.

Извършени 2 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.