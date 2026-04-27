По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград спрямо обвиняем за държане с цел разпространение на кокаин и управление на МПС след употреба на кокаин е взета мярка за неотклонение “задържане под стража”

By Екип Blagoevgrad.EU
Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води досъдебно производство за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество и за управление на МПС след употреба на високорисково наркотично вещество.

В хода на разследването са проведени разпити на свидетели, извършен е личен обиск, назначена е физикохимична експертиза.

Въз основа на събраните доказателства е установено, че на 22.04.2026 г. в гр. Сандански С.Д. е управлявал МПС след употреба на високорисково наркотично вещество. Това е наложило извършването на личен обиск, при който е било установено, че в джоба на суитшърта си същият държи високорисково наркотично вещество – кокаин, предназначено за разпространение.

С.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа. В Окръжен съд – Благоевград е внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, което е уважено.

Определението на съда подлежи на обжалване в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

предишна статия
Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни
Следваща статия
Ретро парад събира 250 класически автомобила в Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

