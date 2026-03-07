Полицейски служители на ОДМВР-Благоевград отдадоха почит към своите колеги от целия свят, загинали при изпълнение на служебния си дълг

На 7 март светът отбелязва Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Кампанията е на ИНТЕРПОЛ и днес държави от всички континенти осветяват световни емблематични обекти в синьо – значими обществени обекти, полицейски управления, правителствени и министерски сгради, създавайки непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света. От Азия до Америка, от Африка до Европа, следвайки часовите пояси, тези светлини са знак на професионална световна солидарност и символ на полицейска общност, която надхвърля границите и се обединява в обща почит към загиналите при изпълнение на дълга си. Идеята на инициативата е да се акцентира върху мъжете и жените зад униформата, напомняйки, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на другите.

Този ден приканва хората да погледнат отвъд националните граници и да почетат онези, които са платили най-високата цена на службата и да оценят рисковете, пред които са изправени служителите на реда по света – мъже и жени в различни униформи, говорещи на различни езици и борещи се с различни реалности по различни закони, но обединени от една мисия – да защитават сигурността на гражданите и обществения ред.

Загубата в служба на хората не е само лична, на семейството, на службата, града или държавата, а на професионалисти, колеги, приятели, на хора, отдадени на службата в полза на обществото. Полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти.

В знак на почит към загиналите полицейски служители, колегите им ОДМВР-Благоевград започнаха работния ден с едноминутно мълчание, като в инициативата се включиха и служителите на РДПБЗН-Благоевград.