ПФК Пирин Благоевград стартира зимната си подготовка

ПФК Пирин стартира зимната си подготовка на 12 януари с нов старши треньор. Начело на представителния тим застава Манол Занев, който поема отбора в ключов момент за клуба. Той ще има ясната задача да внесе стабилност, професионална атмосфера и последователност.

Занев е добре познато име в Благоевград и за футболния клуб. През годините той е бил част от треньорските екипи в различни формации на Пирин, а назначението му е логична стъпка в посока доверие към специалист, който познава отлично средата, философията и играчите.

В екипа на новия старши треньор влизат:

Велко Георгиев – помощник-треньор. Той се присъединява към щаба и ще бъде ключова фигура в ежедневната организация на тренировъчния процес, като ще подпомага изграждането на ясна игрова структура и дисциплина в отбора.

Мирослав Митев – треньор на вратарите. Митев остава в щаба и продължава последователната си работа с вратарския пост на мъжкия тим. Неговият професионализъм и отличното познаване на състезателите гарантират приемственост и високо ниво на подготовка.

Артьом Филимонов – кондиционен треньор, който ще отговаря за физическата подготовка, издръжливостта и общата кондиция на играчите.

В рамките на подготвителния период са договорени пет контролни срещи.

23.01 – Струмска слава – Рилци (Благоевград)

• 27.01 – Беласица – Петрич