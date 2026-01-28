На 27.01.2026 г. около 19:10 часа на ул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев, лек
автомобил „Ауди“, управляван от 18-годишен младеж от с. Слащен е блъснал 61-
годишна жена от с. Гърмен, която се е движила по пътното платно. Пешеходката е
пострадала с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и
хематом и травма на главата. На водача на автомобила са направени проби с
технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са
отрицателни.
Пешеходка ранена при инцидент с млад шофьор в Гоце Делчев
