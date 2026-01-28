Чужденец задържан за шофиране с 1,64 промила алкохол в Банско

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 26-годишен чужд гражданин.

Около 01:35 часа на 28.01.2026 г. по ул. „Пирин“ в гр. Банско, същият е управлявал

лек автомобил „Рено Клио“ с наличие на 1,64 промила алкохол в издишания от него

въздух, което е установено от органите на реда след извършена проверка с

техническо средство. По случая е образувано досъдебно производство.