Чужденец задържан за шофиране с 1,64 промила алкохол в Банско

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 26-годишен чужд гражданин.
Около 01:35 часа на 28.01.2026 г. по ул. „Пирин“ в гр. Банско, същият е управлявал
лек автомобил „Рено Клио“ с наличие на 1,64 промила алкохол в издишания от него
въздух, което е установено от органите на реда след извършена проверка с
техническо средство. По случая е образувано досъдебно производство.

