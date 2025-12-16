НачалоНовини
От утре до 22 декември временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“

От утре – 17 декември, до 22 декември за обезопасяване на откоси се въвежда временна организация на движение в 7-километров участък от АМ „Струма“ в област Перник. От 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката между Студена и Старо село /от 26-и до 33-и км/ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата.

При изпълнение на дейностите при подходящи метеорологични условия и за разполагане на нужната техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. По време на работата трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но предвидените текущи работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

