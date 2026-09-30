Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 43-годишен благоевградчанин. Около 19:40 часа на 29.09.2026 г. в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, при възникнал скандал и физическа саморазправа, същият е нанесъл удар с твърд предмет в областта на главата на 38-годишен негов съгражданин, който е пострадал с комоцио и хематом. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

Около 19:00 часа на 29.09.2026 г. на ул. „Миланица“ в гр. Якоруда, от органите на реда е спрян лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от неправоспособен 36-годишен мъж от гр. Якоруда. В хода на извършената проверка е констатирано, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които са издадени за друго МПС. По случая е образувано досъдебно производства.

На 29.09.2026 г. в РУ-Разлог е получено съобщение от ФСМП-Разлог за непълнолетен младеж, който е пострадал с фрактура на бедрото след ПТП. От полицейските служители е установено, че управлявайки индивидуално електрическо превозно средство по ул. „Баненска буна“ в с. Баня младежът е паднал от него.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 29.09.2026 г. до 08:00 часа на 30.09.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 2 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети е възникнал 1 пожар.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 2.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 29.09.2026 г. около 10:20 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в с. Баня, общ. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: двигателен отсек на автомобила.