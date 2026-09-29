Нов учебно-тренировъчен център за пожарникари и спасители заработи край Благоевград

Съвременен учебно-тренировъчен център за пожарникари и спасители от България и съседни държави заработи в благоевградското село Покровник. Базата ще се използва за практическа подготовка, съвместни учения и обучение на деца за действия при бедствия и извънредни ситуации.

Комплексът разполага с две учебни зали, конферентна зала, диспечерски пункт, гараж за пожарни автомобили и специализирана техника, помещения за преподаватели и обучаеми, както и система за 3D симулация на действия при наводнения.

Изградени са още площадка за физическа и пожаростроева подготовка и ремонтно хале. Центърът ще позволява провеждането на практически занятия в условия, близки до реалните.

През следващите месеци са планирани четири съвместни обучения с участието на 120 български и гръцки пожарникари и спасители, както и полево учение. Предвидени са и осем курса за 160 деца от областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали.

Базата ще бъде използвана и за подготовка на служители от Сърбия, като целта е да се засили взаимодействието между спасителните служби от различните държави.

Учебно-тренировъчният център е изграден по проект Floodguard 2 за повишаване на капацитета за превенция и реагиране при наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион. Проектът се изпълнява по програма Interreg VI-A 2021–2027 г. в партньорство с Гръцката пожарна служба.

Общият бюджет на проекта е близо 6,8 млн. евро, от които над 5,4 млн. евро са европейско финансиране. Предвидено е и доставяне на специализирана техника – високопроходими и лекотоварни автомобили, спасителни лодки, ремаркета с помпи и генератори, щабни палатки и оборудване за работа във вода.

По друг проект – RESPONSE, за пожарната служба вече са доставени шест спасителни автомобила среден клас. Предстои осигуряването на булдозер за действия при бедствия и още 12 високопроходими автомобила.

Новата база в Покровник ще се използва не само за професионална подготовка, но и за обучение на деца и доброволци, с акцент върху превенцията и правилната реакция при пожари, наводнения и други извънредни ситуации.