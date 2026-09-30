Безплатни прегледи за рак на гърдата организират в Благоевград през октомври

Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата ще се извършват през октомври в Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ в Благоевград.

Инициативата е част от информационната и профилактична кампания по повод Световния месец за борба с рака на гърдата. За поредна година към нея се присъединява и Българският младежки Червен кръст – Благоевград.

Прегледите ще се провеждат всяка седмица в петък – 2, 9, 16, 23 и 30 октомври, в часовия диапазон от 10:00 до 11:00 часа.

Желаещите трябва предварително да запишат час на телефон 073/882857. Записването се извършва всеки делничен ден до 14:00 часа.

Кампанията цели да насърчи жените да обръщат по-голямо внимание на профилактиката и ранното откриване на заболяването. Специалистите подчертават значението на редовните прегледи и консултациите с лекар.

Организаторите напомнят, че профилактиката и навременното установяване на заболяването са сред ключовите фактори за успешното лечение.